Лукашенко: в Белоруссии не гибнут от коронавируса тысячами

https://static.news.ru/photo/1983bc50-362e-11eb-970a-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

В Белоруссии нет высокой суточной смертности от COVID-19. Вопросом спасения людей занимают все — от председателя сельсовета до главы государства. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

У нас тысячами за сутки не гибнут люди, даже сотнями не гибнут. И не будут гибнуть <...>. Мы будем спасать наших людей, насколько это возможно, — цитирует его БелТА.

Лукашенко почеркнул, что сохранность жизни является приоритетом и именно это будет прежде всего спрашиваться с местных властей и врачей. Всё остальное, в том числе наличие средств индивидуальной защиты и лекарств, — второстепенно.

Но погиб человек — за каждого ответите, — заявил президент.

Согласно данным на 4 декабря, в Белоруссии с начала пандемии заболели 141,6 тысячи человек. Из них выздоровели 118,9 тысячи и 1,1 тысячи умерли. Уровень летальности составляет 0,83%.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко назвал коронавирус политической экономической болезнью. По его словам, её удобно использовать, когда власти какой-либо страны хотят отгородиться от других стран — они закрывают границы под видом COVID-19.