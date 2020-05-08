Президентские выборы в Белоруссии, несмотря на прогнозы политологов о возможной их отмене, всё же состоятся этим летом. Палата представителей Национального собрания РБ назначила голосование на 9 августа — самую близкую из разрешённых законодательством дат. И хотя конкурентов у президента Лукашенко по-прежнему нет, сама по себе подобная спешка, ещё и в условиях эпидемии, недвусмысленно свидетельствует о том, что белорусское руководство ощущает серьёзное ослабление своих позиций.

Изначально властями было заявлено о том, что выборы должны пройти не позднее 30 августа. После того, как число заражённых коронавирусом COVID-19 в Белоруссии стало стремительно расти, некоторые аналитики посчитали, что Лукашенко всё-таки откажется от летнего голосования, поскольку вынужден будет ввести ограничительные меры. Однако президент по-прежнему твёрдо стоит на том, что серьёзных шагов предпринимать не надо, а опасность эпидемии преувеличена. О выборах, впрочем, он упоминал нечасто, отдав этот вопрос на откуп белорусским парламентариям. Последние в ходе внеочередного заседания 8 мая назначили всенародное голосование на 9 августа. Сами по себе эти две даты показательны. Согласно белорусскому законодательству, о президентских выборах должно быть объявлено не позднее, чем за три месяца до их проведения. То есть депутаты, имея в запасе 20 дней (с 9-го по 30 августа), всё-таки выбрали самую раннюю из возможных дат.

Симптоматична и другая деталь: о выборах было объявлено ровно за день до Дня Победы, когда в Минске Лукашенко решил провести парад, что уже вызвало критику как внутри страны, так и за рубежом. Совместив два проблемных аспекта власть фактически отняла у немногочисленной и разрозненной оппозиции чёткую повестку. Если ранее оппоненты президента предлагали просто бойкотировать торжественное мероприятие, то сейчас им вместо этого необходимо спешно решать вопрос с участием в президентской кампании, к которой они по сути не готовы: единый кандидат не согласован, ощутимой народной поддержки нет. Власть, в свою очередь, озаботилась и тем, чтобы не дать оппозиции времени на консолидацию. Как заявила председатель Центризбиркома РБ Лидия Ермошина, последний день подачи документов для регистрации инициативных групп кандидатов в президенты — 15 мая. Скептики обоснованно предполагают, что осуществить сбор подписей за неделю в условиях эпидемии и при опасности новой её волны (после парада) вряд ли удастся.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Разумеется, и без таких неординарных мер мало кто сомневался в победе Лукашенко на ближайших выборах. Но то, как власти РБ решили подойти к выборам, свидетельствует: руководство республики понимает, что недовольство населения растёт. И дело даже не в экономических показателях — граждане Белоруссии уже привыкли к риторике своего лидера, апеллирующего к доводам вроде насущного «жрать что будем?» и регулярно обвиняющего в проблемах внешние силы, будь то Запад или Россия. Впрочем, позиционируя себя как «крепкого хозяйственника» и прагматичного руководителя, Лукашенко и в этом качестве не преуспел, оказавшись перед необходимостью миллиардных займов за рубежом. Но гораздо важнее, что президент продолжает упорно и даже демонстративно, как в случае с парадом, преуменьшать опасность эпидемии, в то время как число заражений и летальных исходов в стране лишь увеличивается. В этих условиях население, даже если и не пойдёт за непопулярными оппозиционерами, поддерживать действующего президента в едином порыве тоже вряд ли станет: вспышка коронавируса в республике доказала, что стабильность, многие годы являвшаяся козырем Лукашенко, вещь весьма условная.

Для белорусского лидера грядущие выборы должны стать важной вехой. На шестой срок он рассчитывал пойти с триумфальной победой, чтобы потом, как обоснованно полагают многие эксперты. приступить к передаче власти своему сыну Николаю. Теперь же Лукашенко сам себя загнал в тупик — по крайней мере, с точки зрения имиджа и репутации. Триумфа в августе не предвидится, поэтому цифры наверняка придётся подгонять под желаемые. Это, конечно же, будет активно использовано в риторике оппозиции, к которой как-никак прислушиваются за рубежом. От Лукашенко вроде бы отклеился ярлык «последнего диктатора Европы», но на Западе по-прежнему смотрят в сторону Минска с подозрением, и белорусские выборы там наверняка раскритикуют. С Кремлём лидер РБ последний год в крайне натянутых отношениях, поэтому разыграть пророссийскую карту перед европейцами тоже не удастся. И хотя власть Лукашенко всё же получит, августовские выборы, вероятно, станут ярким свидетельством кризиса власти в республике. По сути, это ощущается уже на стадии их подготовки.