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Лукашенко: Россия и Белоруссия не решали вопрос о единой валюте

04:04, 02 декабря 2021
Лукашенко: Россия и Белоруссия не решали вопрос о единой валюте Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск пока не подошли к созданию единой валюты. Данный вопрос в беседе с РИА Новости он назвал более высоким уровнем интеграции.

Это более высокий уровень интеграции, к которому мы не подошли. Подойдём — будем решать, — подчеркнул белорусский лидер.

Он считает, что ещё не время говорить о единой валюте Союзного государства.

Слушайте, к единой валюте надо прийти step by step, — пояснил Лукашенко.

Ранее стало известно, что в Кремле считают очень важным заявление Александра Лукашенко о российском Крыме. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Белорусский лидер отметил, что когда отправится в Крым, то это будет означать, что республика признала полуостров российским. Песков отметил, что сейчас не самое лучшее время для поездок.

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