Лукашенко: Россия боится потерять Белоруссию

https://static.news.ru/photo/c871dea4-d634-11ea-881e-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко во время своего послания заявил, что Россия боится потерять Белоруссию. РФ, по его словам, променяла «братские отношения» с республикой на «партнёрские».

При этом Лукашенко подчеркнул, что Москва всегда будет ближайшим союзником для Минска, кто бы ни стоял у власти в обеих странах.

Россия боится нас потерять, ведь у неё не осталось по-настоящему близких союзников, и Запад стал к нам проявлять предметный интерес. Наш ответ всем известен: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, — сказал белорусский президент выступая с посланием к народу и парламенту.

В республике на 9 августа назначены выборы главы государства. В настоящее время идёт агитационная кампания. На пост президента наряду с действующим лидером Александром Лукашенко претендуют жена задержанного оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Ранее Лукашенко заявил, что собирается приложить все усилия для расширения географии дружественных республике стран, писал NEWS.ru.