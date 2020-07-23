Лукашенко разрешил лишить аккредитации Би-би-си и «Радио Свобода»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников пресекать «деструктив» в СМИ вплоть до лишения аккредитации. В частности, лидер страны выразил своё недовольство работой изданий Би-би-си и «Радио Свобода».
Би-би-си, «Свобода», «Свободная Европа» и так далее, стримы эти <...>Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь, — цитирует Лукашенко AFN.
Кроме того, белорусский президент высказался о «Комсомольской правде», заявив, что руководитель издания, находясь в Москве, выступил с неким заявлением, после чего в газете началась «тенденциозная подача информации».
Также Лукашенко заявил, что недоволен работой администрации президента, своим пресс-секретарём и главой администрации Натальей Кочановой.
Выборы главы государства в республике намечены на 9 августа. В настоящее время идёт агитационная кампания. На пост президента претендуют действующий лидер Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.
Как ранее писал NEWS.ru, Госдума в начале августа направит группу депутатов для наблюдения за президентскими выборами в Белоруссии, заявил глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
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