Лукашенко рассказал о разработке плана по отправке миротворцев в Казахстан

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что операция по отправке миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан была разработана им вместе с российским лидером Владимиром Путиным. На это глава государств потребовалось не более одного часа, сообщает «БелТА».

Я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами — России и Беларуси — в течение одного часа, — цитирует агентство Лукашенко.

Он пояснил, что президенты наметили замысел операции, который затем был детализирован в генштабах министрами обороны России и Белоруссии Сергеем Шойгу и Виктором Хрениным. Через несколько часов первые самолёты с миротворцами вылетели в Казахстан.

Всё было сделано быстро и решительно, без колебаний, — отметил белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что организаторы мятежа преследовали цель дестабилизировать обстановку в республике и в целом по периметру России, чтобы ослабить последнюю. Кроме того, угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, являются общими для большей части стран бывшего СССР. По словам белорусского лидера, ввод миротворцев в республику уберёг её от развития событий по самому негативному сценарию и предотвратил очередную цветную революцию.

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов назвал события в Казахстане тревожным сигналом для России. Он заявил, что Москве необходимо чётко сформулировать свою позицию по республике и обеспечить охрану геополитических интересов, поскольку вопросы нерасширения НАТО на восток, Украины и Казахстана тесно связаны между собой.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата.

В республике был введён режим чрезвычайного положения, а затем по решению Совета коллективной безопасности ОДКБ туда направили миротворческие силы. Впоследствии они начали покидать республику, выполнив стоявшие перед ними задачи.