https://static.news.ru/photo/b50ebd96-734c-11ea-b03d-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Глава Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с коронавирусом в стране контролируемой, но пожаловался на распространение фейков.

Имеют место фейки и некоторое недоверие к власти вокруг темы коронавируса. Вот, власть кого-то обманывает, — заявил Лукашенко.

По его словам, власти незачем скрывать что-то от людей.

Я что, этот вирус создал, чтобы что-то спрятать и людям не показывать? — отметил глава государства.

Белорусский президент заявил, что в стране нет «никакой катастрофы». По его словам, в больницах с коронавирусом остаются около 80–90 человек.

Мы справляемся с этими людьми, — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что из любых событий, будь то война, эпидемия или пандемия, нужно извлекать уроки на будущее. Лукашенко пообещал рассказать свою версию причин распространения коронавируса. Он пояснил, что пока рано об этом говорить.

Глава Белоруссии отметил, что подобный опыт необходим для противодействия возможным вызовом в стране в будущем, сообщает «Интерфакс».

NEWS.ru писал, что в Белоруссии зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Скончался 75-летний актёр Виктор Дашкевич. Мужчина работал в театре имени Якуба Коласа в Витебске. Артист страдал хронической обструктивной болезнью лёгких.

В настоящий момент в Белоруссии зарегистрировано 152 случая коронавирусной инфекции.

В России выявлено 2337 случаев заболевания, умерли 17 человек, более 100 пациентов выписаны из больниц. На Москву приходится 1613 случаев заражения.