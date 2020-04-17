Лукашенко рассказал о «лучике надежды» в ситуации с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна «пока справляется» с ситуацией, вызванной пандемией коронавируса.
По словам политика, в республике удалось не допустить всплеска числа заражённых. Глава государства отметил, что в больницах Минска освободилось уже больше коек, чем было госпитализировано пациентов,
Сегодня маленький лучик надежды забрезжил, — заявил Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область.
Он предупредил губернатора региона Владимира Кравцова, что «расслабляться ни в коем случае нельзя».
Потому что вы видите, что этот COVID превратился в политику. Я этого ожидал, — добавил белорусский лидер.
В республике подтверждены 4204 случая заражения инфекцией, 40 пациентов скончались. Лукашенко заявил, что пандемия коронавируса стала «хорошим уроком» для «курцов» и лиц, употребляющих наркотики, писал NEWS.ru.
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