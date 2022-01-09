Лукашенко рассказал, что целью экстремистов в Казахстане был госпереворот

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в своём послании лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, что основной целью экстремистов было посеять хаос и развязать братоубийственную войну, чтобы в итоге совершить переворот в стране. Политик также отметил, что в Белоруссии с подобной ситуацией уже сталкивались, поэтому он хорошо понимает «остроту ситуации».

Очевидна подрывная цель экстремистов — дестабилизировать многонациональный Казахстан, посеять хаос, развязать в стране братоубийственную войну для совершения антиконституционного переворота и изменения политического курса, — привёл слова лидера Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого».

При этом Лукашенко отметил, что его страна уже сталкивалась с похожим вызовом и поэтому «понимает всю остроту создавшейся ситуации и колоссальную ответственность за судьбу страны».

Глава Белоруссии подчеркнул, что со своей стороны Минск окажет содействие стабилизации ситуации, и выразил надежду на скорейшее установление мира в Казахстане. Он также выразил соболезнования родным и погибшим в ходе протестов.

Прошу передать, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, слова глубокого сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, — говорится в послании.

Ранее сообщалось, что в связи с беспорядками почти восемь тысяч человек задержаны по всему Казахстану. В Алма-Ате, которая стала одним из эпицентров беспорядков, задержали 207 человек.

Госсекретарь республики Ерлан Карин заявил, что протесты в республике стали итогом заговора внутренних и внешних сил, включая представителей криминалитета и ударных террористических групп, а также использование приёмов информационного воздействия.