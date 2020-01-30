https://static.news.ru/photo/930541e4-438f-11ea-b077-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл совещание по кадровым вопросам. В ходе мероприятия белорусский лидер упомянул Россию, обвинив восточного соседа в создании проблем для экономики и поручил разобраться с ситуацией.

Стенограмма выступления Лукашенко размещена на президентском сайте. Белорусский президент заявил, что Минску необходимо налаживать отношения с самыми развитыми государствами мира. К таковым он отнёс Китай, страны ЕС и США. О России Лукашенко вспомнил в менее позитивном ключе, когда рассуждал о задачах страны на ближайшую пятилетку.

Надо будет планировать, притом очень серьёзно. Да и в этом году мы должны очень серьёзно поработать, чтобы преодолеть негативные явления, которые есть в экономике, особенно связанные с Россией. Те потери, которые подбросили наши братья, мы должны нивелировать за счет других направлений, — заявил белорусский президент.

Ранее NEWS.ru приводил мнение о Лукашенко специалиста Центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрия Болкунца. Эксперт предположил, что российской власти стоит прекратить любое общение с «использующим антироссийскую риторику» президентом Белоруссии до выборов в республике.