Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл совещание по кадровым вопросам. В ходе мероприятия белорусский лидер упомянул Россию, обвинив восточного соседа в создании проблем для экономики и поручил разобраться с ситуацией.
Стенограмма выступления Лукашенко
Надо будет планировать, притом очень серьёзно. Да и в этом году мы должны очень серьёзно поработать, чтобы преодолеть негативные явления, которые есть в экономике, особенно связанные с Россией. Те потери, которые подбросили наши братья, мы должны нивелировать за счет других направлений, — заявил белорусский президент.
Ранее NEWS.ru приводил мнение о Лукашенко специалиста Центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрия Болкунца. Эксперт предположил, что российской власти стоит прекратить любое общение с «использующим антироссийскую риторику» президентом Белоруссии до выборов в республике.
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