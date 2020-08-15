Лукашенко: Путин абсолютно посвящён в то, что происходит в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/2664d97c-df1c-11ea-b5f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Белоруссии в случае внешних военных угроз. Об этом 15 августа заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны РБ.

Когда речь идёт о военной составляющей, у нас есть договор с РФ в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Меня даже несколько удивило — абсолютно посвящён в то, что происходит, — цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.

По его словам, с Владимиром Путиным была достигнута договорённость о том, что при первом же запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности республики.

Ранее в Кремле подтвердили, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги состоялся. Александр Лукашенко рассказал о ситуации в Белоруссии, которая сложилась после выборов руководителя страны. Также политики положительно оценили взаимодействие ведомств по вопросу возвращения 32 россиян, которых силовики задержали в Белоруссии и заявили, что они планировали дестабилизировать обстановку в Белоруссии перед выборами. Главы государств договорились продолжать регулярные контакты на разных уровнях и укреплять союзнические отношения, что в «полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии».

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе Лукашенко. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. В первые дни протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Известно по меньшей мере о двух жертвах. В дальнейшем градус напряжённости снизился, задержанных начали выпускать из изоляторов. В результате 14 августа стало самым мирным днём протестов, писал NEWS.ru.