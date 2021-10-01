Лукашенко предложил сделать возраст Байдена предельным для президента

Александр Лукашенко в интервью CNN предложил в принципе отменить ограничение на количество президентских сроков для одного человека, но ввести предельный возраст для нахождения на высшем государственном посту. В качестве возрастного ориентира белорусский лидер назвал президента США Джо Байдена. Фрагмент интервью приводит издание «СБ. Беларусь сегодня».

Слушайте, я 27 лет, как вы сказали, на этом посту служу своему народу, но я ещё не достиг того возраста, как у вас в вашем вашингтонском обкоме. Там, по-моему, президент — сколько ему? <...> Поэтому давайте за ориентир возьмём возраст вашего патрона в Вашингтоне. А почему бы нет? Но вы не волнуйтесь, я не дотяну до этого возраста, — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что президентом человек может быть столько раз, сколько он пожелает и сколько его изберёт народ, но только если он здоров и может управлять страной.

Также Лукашенко пригрозил, что если Запад не прекратит давление на его страну, он останется «вечным президентом» и продолжит защищать республику.

Если вы нас будете атаковать, постоянно нас бомбить, лишать своего слова, своего лица и своей независимости, я буду вечным президентом. Я буду защищать то, что я создал вместе с белорусским народом, даже ценой своей жизни, — заявил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко рассказал, что будет со страной в случае внешней агрессии.