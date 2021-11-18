Лукашенко предложил отправить в Германию две тысячи беженцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил исполняющей обязанности канцлера Германии Ангеле Меркель создать гуманитарный коридор для переправки в ФРГ двух тысяч мигрантов, сообщила БелТА пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. По её словам, ЕС пока не выполнил договорённости по миграционному кризису. Накануне Лукашенко и Меркель договорились об определении должностных лиц, которые займутся вопросом беженцев.

В ходе первого разговора с Ангелой Меркель механизм, который предложил президент, был следующим: Европейский союз создаёт гуманитарный коридор для двух тысяч беженцев, которые находятся в лагере, — сказала Эйсмонт.

Она отметила, что белорусская сторона обязалась содействовать остальным беженцам в возвращении на родину при их желании, а Меркель, в свою очередь, должна договориться с ЕС по организации коридора. По подсчётам белорусских властей, всего в стране находится порядка семи тысяч мигрантов. Из них около двух тысяч расположились у белорусско-польской границы, ещё 200–500 человек — в других точках у границы. Около 400 мигрантов, согласившихся вернуться, были отправлены на родину.

По словам Эйсмонт, Евросоюз пока не выполнил ни одного обязательства и не приступил к экспертным переговорам по вопросу миграционного кризиса.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал количество мигрантов, которые находятся в Белоруссии и хотят попасть в Евросоюз. По его данным, их количество достигает 20 тысяч человек. Он также заявил о готовности Евросоюза содействовать в возвращении беженцев на родину, при условии, что их поток удастся остановить.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе с Польшей подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. Ряд беженцев начали штурмовать контрольно-пропускные пункты, но эти попытки пресекли польские силовики.