Лукашенко предложил не спешить с воссозданием военных прокуратур Лукашенко поручил подготовить основу для военных прокуратур в Белоруссии

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Воссоздание в Белоруссии системы военных прокуратур не является срочной задачей, заявил президент республики Александр Лукашенко 2 ноября по итогам соответствующего совещания. По словам белорусского лидера, которые приводит EADaily, сперва необходимо сформировать основу этой системы, провести подготовку кадров, определить формат работы, наладить межведомственное взаимодействие, и когда возникнет необходимость, оперативно принять решения. Система военных прокуратур существовала в Белоруссии до 2014 года.

Забегать вперед не стоит, ведь в этом нет никакой чрезвычайщины, — сказал президент.

Генпрокурор республики Андрей Швед при этом уточнил, что президентом поставлена задача усилить роль прокуратуры в качестве надзорного органа.

Поставлена им задача в ближайшее время начать работу в Генеральной прокуратуре по подготовке будущих военных прокуроров. Должна быть создана своего рода промежуточная система, — пояснил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед.

Ранее первый замминистра обороны Белоруссии, начальник Генштаба Вооруженных сил страны Виктор Гулевич рассказал, что в законодательстве республики планируется закрепить возможность вызова военнообязанных в военкомат по СМС-сообщению. По его словам, в период мобилизации в военное время такое сообщение будет являться надлежащим оповещением по аналогии с обычной повесткой.