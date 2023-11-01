В Белоруссии рассказали, как будут призывать граждан в военное время Власти Белоруссии закрепят возможность призыва в военное время по СМС

Фото: t.me/modmilby

Власти Белоруссии планируют закрепить в законодательстве возможность вызова военнообязанных в военкомат по СМС-сообщению, сообщил начальник Генштаба вооруженных сил страны, первый замминистра обороны Виктор Гулевич, передает РИА Новости. По его словам, в период мобилизации в военное время такое сообщение будет являться надлежащим оповещением по аналогии с обычной повесткой.

Устанавливается обязанность мобильных операторов предоставлять сведения об абонентских номерах пользователей связи из числа граждан, состоящих на воинском учете, а также по оповещению в мирное и военное время с использованием сетей электросвязи посредством направления СМС-сообщения. Получение СМС-сообщения в мирное время не будет являться надлежащим оповещением военнообязанного в отличие от повесток, — сказал Гулевич.

Гулевич отметил, что гражданин будет обязан в недельный срок сообщать об изменении своего абонентского номера в орган, осуществляющий воинский учет. Оповещение посредством СМС-рассылки позволит обеспечить оперативность и максимальный охват доведения до граждан, состоящих на воинском учете, информации о необходимости явки на мероприятия по призыву на военную службу, сказал замминистра обороны. По его словам, «в случае вооруженной агрессии против Белоруссии это повысит обороноспособность и национальную безопасность».

В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что республика не собирается вмешиваться в жизнь соседних государств. По его словам, белорусский народ не может быть агрессором. Президент добавил, что в случае агрессии против республики она не будет «рисовать каких-то красных, желтых, черных или голубых линий».