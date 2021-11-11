Лукашенко поздравил польский народ с Национальным праздником независимости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил население Польши с Национальным праздником независимости. Он указал на общность ценностей и выразил убеждение в сохранении конструктивного сотрудничества, несмотря на вызовы и угрозы. Поздравление опубликовано на сайте главы Белоруссии.

Издревле наши нации связывают прочные узы, основанные на общности духовных и культурных ценностей, добрососедских гуманитарных и экономических контактах. На протяжении столетий белорусско-польское взаимодействие приобретало дополнительную значимость благодаря бесценным капиллярам разнообразных человеческих отношений, — сказал Лукашенко.

Он также выразил уверенность, что несмотря на политическую конъюнктуру и «жёсткие вызовы и угрозы», народам двух стран удастся реализовать общие идеи с помощью «открытости и рационального диалога».

Убеждён, что принципы невмешательства во внутренние дела, знаковые инвестиционные проекты, совместная работа на международной арене на пользу стабильности и безопасности послужат настоящему укреплению независимости и суверенитета наших стран, станут твёрдым фундаментом для сохранения мира и конструктивного сотрудничества, — отметил белорусский президент.

Лукашенко пожелал польским гражданам солидарности, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

Ранее стало известно, что Польша и Турция договорились о сотрудничестве по предотвращению использования Белоруссией мигрантов в качестве гибридного оружия. Кроме того, в Еврокомиссии анонсировали новый пакет санкций США и ЕС в отношении Минска.

Миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился 8 ноября после того, как туда подошли несколько тысяч беженцев. Они предприняли попытки прорваться через кордон на территорию Евросоюза. Польша стянула к границе военных и технику. Глава государства Анджей Дуда заявил, что мигрантов к границе направили власти Белоруссии.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мигранты были целенаправленно ввезены в Белоруссию некими транзитёрами — немцами, поляками, украинцами и литовцами.