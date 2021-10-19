Лукашенко потребовал «не напрягать людей» из-за коронавируса

Коронавирус остаётся реальной угрозой для всех стран, несмотря на уже созданные вакцины и ограничительные меры. При этом не следует «напрягать» людей, заставляя их прививаться от COVID-19. Об этом на совещании по эпидемиологической ситуации заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, слова которого приводит БелТА.
Лукашенко
Я не могу запрещать вакцинировать людей, но и напрягать вы людей не будете, — подчеркнул президент.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории Белоруссии составляет 97,2%. Сотрудники фонда подчеркнули, что не было выявлено ни единого случая тяжёлых нежелательных явлений после вакцинации или смертей после введения препарата «Спутник V». При этом Белоруссия стала первым государством, официально зарегистрировавшим вакцину и применившим её для массовой вакцинации населения.