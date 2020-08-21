Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал закрыть предприятия, сотрудники которых не работают из-за результатов последних выборов. Об этом он заявил во время выступления на митинге своих сторонников в Гродно.

С 24 августа заводы остановят свою работу. Соответствующее поручение дал белорусский лидер. По его словам, власти позже разберутся, кого пригласить туда на работу.

Белорусский президент отметил, что в трудовых коллективах в стране «не всё однозначно». При этом он подчеркнул, что «приветствует разные настроения». Однако есть люди, которые не хотят работать и призывают к забастовкам, передаёт БелТА.

После того как на выборах президента республики в шестой раз победил Александр Лукашенко, в Белоруссии начались массовые акции протеста. Вначале полиция жёстко разгоняла митингующих, что вызвало ещё большее недовольство у белорусов. Вскоре бастовать стали уже предприятия. 17 августа все штаты «Беларуськалия» остановились.

Работники требовали освободить Солигорск от отряда особого назначения в связи с утратой доверия. Также они заявили о необходимости признания недействительными президентских выборов в Белоруссии. Активист стачкома «Беларуськалия» Дмитрий Кунделевич был задержан спецслужбами Белоруссии, но сумел сбежать через открытую форточку в туалете. Сейчас он находится на Украине.

Лукашенко даже провёл встречу с коллективом агрокомбината «Дзержинский». На ней он заявил о вероятной замене бастующих сотрудников «Беларуськалия» на украинских шахтёров, писал NEWS.ru.