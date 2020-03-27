https://static.news.ru/photo/cc687418-7023-11ea-a3a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен приехать в Москву на парад Победы. Он примет участие в торжествах по случаю 75-летней годовщины завершения Великой Отечественной войны.

Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет? Ясно, что из Украины никто не поедет... — цитирует белорусского лидера БелТА.

Между тем пока остаётся неясным, в каком именно формате будут проходить памятные мероприятия. Например, в Санкт-Петербурге, как сообщает «Политика Сегодня», несмотря на продолжающуюся подготовку к майским праздникам, готовятся в случае необходимости внести коррективы.

По словам руководителя штаба регионального отделения движения «Бессмертный полк России» Андрея Краснобаева, в случае распространения эпидемии коронавируса ежегодное шествие может быть проведено в виртуальном формате.

Что касается Белоруссии, то, по словам Лукашенко, никакие мероприятия ко Дню Победы в республике не отменяются, а подготовка идёт в штатном режиме.

Господь нас должен хранить от коронавируса, мы уже [в годы Великой Отечественной войны] много населения потеряли, — заявил Лукашенко.

В России же такой уверенности нет. Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти изучают возможность отмена парада Победы в Москве 9 мая из-за распространения коронавируса.