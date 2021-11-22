Лукашенко пообещал ликвидировать финансируемые Западом организации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал в ближайшее время ликвидировать оставшиеся в республике неправительственные организации, которые финансируются Западом. В качестве причины он назвал их противоправную деятельность и нарушение местного законодательства. В то же время он отметил, что готов разобраться в ситуации, если вдруг какая-то из структур пострадала незаслуженно. Об этом глава государства рассказал в интервью BBC, фрагмент которого опубликовало агентство БелТА.

Мы людей, которые работали на Беларусь, которые помогали людям, пальцем не тронули. А те, которые пользовались вашей помощью, получая от вас финансирование, и громили здесь, если мы кого-то не ликвидировали, то мы их ликвидируем в ближайшее время, — подчеркнул глава государства. — Вырежем всех мерзавцев, которых вы финансировали, — приводит его слова агентство.

В качестве примера нарушений Лукашенко привёл случай с представительством ООН в Минске. По его словам, её сотрудников уличили в том, что деньги, выделяемые для людей с инвалидностью, они якобы расходовали на поддержку участников протестных акций. Президент предположил, что аналогичная ситуация была и с зоозащитниками. По его словам, это была «шильда», что они защищали животных, на самом деле деньги шли на «революции».

При этом он пообещал немедленно восстановить определённую НКО или НПО в случае, если подтвердится факт, что она была ликвидирована незаслуженно.

Ранее в республике были ликвидированы несколько сотен НПО.

В этом же интервью Лукашенко заявил, что не намерен вести диалог с лидерами оппозиции, в том числе со Светланой Тихановской, поскольку они «предатели». При этом он провёл параллель с ситуацией вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, добавив, что если Кремль начнёт с ним переговоры, тогда и Минск пойдёт на такой шаг в отношении Тихановской.