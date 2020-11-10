Лукашенко пообещал ликвидировать частные предприятия без профсоюзов

Белорусские частные предприятия будут ликвидированы, если до конца 2020 года не создадут профсоюзы. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с лидером Федерации профсоюзов Михаилом Ордой.
Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы, — подчеркнул глава республики.
По его словам, сотрудники предприятий не обязаны быть членами профсоюзов, это будут происходить на добровольной основе.
Хочешь быть членом профсоюза — будь, не хочешь — пожалуйста. Но в каждой компании, частной и государственной, должна быть профсоюзная организация, — отметил политик.
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Кто-то захотел выйти — пусть выходит. Это дело каждого. Кто-то захотел уехать — пусть уезжает, не надо никого держать, — считает глава республики.
В Белоруссии уже три месяца продолжаются протестные акции, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники уверены, что Лукашенко выиграл лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Светлана Тихановская.
Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин считает, что любые попытки третьих стран повлиять на принятие тех или иных решений в Белоруссии недопустимы.