Лукашенко пообещал ликвидировать частные предприятия без профсоюзов

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Белорусские частные предприятия будут ликвидированы, если до конца 2020 года не создадут профсоюзы. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с лидером Федерации профсоюзов Михаилом Ордой.

Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы, — подчеркнул глава республики.

По его словам, сотрудники предприятий не обязаны быть членами профсоюзов, это будут происходить на добровольной основе.

Хочешь быть членом профсоюза — будь, не хочешь — пожалуйста. Но в каждой компании, частной и государственной, должна быть профсоюзная организация, — отметил политик.

Как пишет БелТА, глава республики считает, что на профсоюзы в стране оказывается серьёзное давление. По его словам, они как работали, так и будут работать, а власть будет поддерживать профсоюзы на всех уровнях. Лукашенко подчеркнул, что нужно спокойно относится к тем людям, которые уйдут из этих объединений.

Кто-то захотел выйти — пусть выходит. Это дело каждого. Кто-то захотел уехать — пусть уезжает, не надо никого держать, — считает глава республики.

В Белоруссии уже три месяца продолжаются протестные акции, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники уверены, что Лукашенко выиграл лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Светлана Тихановская.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин считает, что любые попытки третьих стран повлиять на принятие тех или иных решений в Белоруссии недопустимы.