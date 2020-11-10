Путин назвал недопустимыми попытки повлиять на ситуацию в Белоруссии извне

https://static.news.ru/photo/1b656f30-233e-11eb-9487-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thibault Savary/Global Look Press

Президент России Владимир Путин считает, что любые попытки третьих стран повлиять на принятие тех или иных решений в Белоруссии недопустимы.

Недопустимо, чтобы кто-нибудь извне навязывал белорусскому народу те или иные решения. Нужно позволить белорусам самим спокойно во всём разобраться и предпринять необходимые шаги, — приводит слова президента РИА Новости.

Выступая на заседании совета глав государств — членов ШОС, он добавил, что в данный момент Белоруссия находится под мощным давлением со стороны других стран, сталкивается с санкциями, провокациями и дезинформацией.

Как писал NEWS.ru, власти Белоруссии приняли решение выслать двух британских дипломатов из страны. Решение об объявлении их персонами нон грата и высылке было принято из-за «деструктивного характера» их действий. По данным белорусских властей, дипломаты собирали информацию о внутриполитической ситуации в стране и ходе протестов.

В Белоруссии уже три месяца продолжаются протестные акции, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что Лукашенко выиграл лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Светлана Тихановская.