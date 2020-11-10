Путин назвал недопустимыми попытки повлиять на ситуацию в Белоруссии извне

Президент России Владимир Путин считает, что любые попытки третьих стран повлиять на принятие тех или иных решений в Белоруссии недопустимы.
Недопустимо, чтобы кто-нибудь извне навязывал белорусскому народу те или иные решения. Нужно позволить белорусам самим спокойно во всём разобраться и предпринять необходимые шаги, — приводит слова президента РИА Новости.
Выступая на заседании совета глав государств — членов ШОС, он добавил, что в данный момент Белоруссия находится под мощным давлением со стороны других стран, сталкивается с санкциями, провокациями и дезинформацией.
Как писал NEWS.ru, власти Белоруссии приняли решение выслать двух британских дипломатов из страны. Решение об объявлении их персонами нон грата и высылке было принято из-за «деструктивного характера» их действий. По данным белорусских властей, дипломаты собирали информацию о внутриполитической ситуации в стране и ходе протестов.
В Белоруссии уже три месяца продолжаются протестные акции, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что Лукашенко выиграл лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Светлана Тихановская.