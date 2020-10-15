Лукашенко: политическая ситуация в стране осложняется извне

https://static.news.ru/photo/bf846eaa-0ec5-11eb-8939-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с генсеком ОДКБ Станиславом Засемом заявил, что непростая внутриполитическая ситуация в стране осложняется внешними факторами.

Внутренняя ситуация не просто осложнена, а ее главная причина — внешняя. Не было бы внешнего давления и влияния, никогда бы этого в Беларуси не было, — приводит «Интерфакс-Запад» слова белорусского лидера.

Лукашенко отметил, что страна и раньше сталкивалась с различными трудностями.

Но тогда влияние извне было минимальным, а сейчас они закусили удила прилично. Но справимся. Белорусы — люди умные, разберутся в этом плане, — подчеркнул президент.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представитель оппозиции Светлана Тихановская объявила срок так называемого народного ультиматума Александру Лукашенко. По её словам, у президента страны есть 13 дней на то, чтобы уйти с поста, прекратить насилие на улицах и освободить всех политических заключённых.

В белорусской столице и в других городах уже третий месяц не прекращаются акции протестов. Их участники считают, что Александр Лукашенко выиграл последние президентские выборы лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Светлана Тихановская. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями.

Ряд европейских стран поддержали оппозиционные движения в Белоруссии, а некоторые государства отказались признать Лукашенко легитимным президентом. В Евросоюзе готовят пакет санкций против белорусских властей.