Лукашенко показал пионерам, как надо открывать сок Лукашенко встретился с пионерским активом по случаю 100-летия движения

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с пионерским активом по случаю 100-летия движения, сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь». При этом глава республики научил маленьких участников мероприятия правильно открывать сок.

Отмечается, что в мероприятии, прошедшем в Дворце независимости, участвовало большое количество детей. Перед каждым ребёнком стояла баночка с соком, но оказалось, что не все могли открыть её. Лукашенко решил дать мастер-класс.

Это неправильно открываете вы сок. Несите сюда. Неси мне баночку, я тебе покажу, как надо легко открывать... Ты должен его встряхнуть, перевернуть... несколько раз ударяешь, и потом легко отворачиваешь, — сказал Лукашенко.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что к 100-летию пионерии можно ожидать указа президента России о возрождении детско-юношеского движения. По его словам, это движение будет работать во всех учебных заведениях. Он уточнил, что речь не обязательно идёт о возрождении движения пионеров, новое движение может носить название вроде «жуковцев» или «гагаринцев», но в его рамках будут учить «любить Родину» и хорошо трудиться.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет планов возрождать пионерию, а детей не будут ни к чему принуждать.