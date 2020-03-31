https://static.news.ru/photo/7f0f4ce6-7348-11ea-bb71-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на первую смерть в стране от коронавируса. Болезнь унесла жизнь 75-летнего актёра Виктора Дашкевича.

Жена здорова, дочка здорова — потому что иммунитет сильный. А он, бедолага, не выдержал. Поступил с тяжёлой пневмонией, на ИВЛ лежал, спасали его, — сказал Лукашенко, слова которого приводит государственное агентство БЕЛТА.

Виктор Дашкевич был актером театра имени Якуба Коласа в Витебске, имел звание заслуженного артиста Белоруссии. Коронавирус у Дашкевича подтвердился 26 марта. По словам жены, у артиста была хроническая обструктивная болезнь лёгких.

Супруга также сообщила, что и у неё выявлено воспаление лёгких. Продукты женщине приносит дочь, оставляет их под дверью, писал NEWS.ru. Официально в Белоруссии зафиксировано 152 случая коронавирусной инфекции.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 800 тысяч человек по всему миру, свыше 38 тысяч умерли, более 170 тысячи выздоровели. В России выявлено 2337 случаев инфицирования, более 100 пациентов выписаны из больниц, 17 умерли. На Москву приходится 1613 случаев заражения.