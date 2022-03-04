Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал решение референдума о внесении поправок в конституцию. По его словам, с принятием обновлённой конституции республика остаётся с сильной государственной властью. Лукашенко подчеркнул, что главный закон страны впервые знаменует построение суверенного белорусского государства, сообщает РИА Новости.

В этой конституции отражены основные желания и чаяния нашего народа. Но скажу откровенно, если бы мы остановились на желании и чаянии только нашего народа, мы бы затормозили своё развитие, мы бы не развивались, — заявил президент.

Он добавил, что обновлённая конституция Белоруссии вступит в силу 15 марта.

3 марта Центризбирком Белоруссии утвердил итоги республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в конституцию страны. За принятие изменений и дополнений в конституцию Белоруссии проголосовали 4 440 830 граждан, или 65,16% внесённых в списки для голосования. Против принятия конституционных поправок проголосовали 12,78% участников референдума.

Конституционная комиссия предложила внести коррективы примерно в половину статей основного закона республики, сохранив президентскую форму правления и уточнив функции и полномочия главы государства, парламента и правительства. Предлагается также сделать Всебелорусское народное собрание высшим представительным органом народовластия, придать ему статус конституционного органа и наделить дополнительными полномочиями.