Лукашенко подписал декрет о передаче власти в случае его гибели

https://static.news.ru/photo/ccb3b9e4-b08e-11eb-a6dc-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: lukashenkogov/vk.com

Глава Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет о том, что в случае гибели президента страны все государственные органы начнут работать в соответствии с распоряжениями Совета безопасности, который также вместе с губернаторами назначит выборы, говорится на официальном сайте лидера республики.

В документе отмечается , что в случае смерти руководителя государства вследствие покушения, теракта, внешней агрессии или иных насильственных действий все госорганы и их сотрудники «действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр». При этом в Белоруссии сразу введут чрезвычайное или военное положение, а Совбез определит перечень мер по их обеспечению.

Решения Совета безопасности обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению, — говорится в тексте.

Накануне Лукашенко заявил, что белорусские власти опубликуют новую информацию по делу о попытке государственного переворота, которая ужаснёт местных жителей. По его словам, люди, не погружённые в ситуацию, не воспринимают её всерьёз, потому что задержанные силовиками «старики и философы» не могли бы ничего совершить. Однако они и не собирались ничего делать.

Ранее сообщалось, что 17 апреля оперативники российской ФСБ задержали в Москве юриста, гражданина США и Белоруссии Юрия Зенковича и гражданина Белоруссии Александра Федуту. Их обвинили в том, что они планировали провести государственный переворот в Белоруссии 9 Мая и консультировались для этого с представителями США и Польши.