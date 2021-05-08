16+

Рубрики

Медиа

Архив

Страны СНГ

Лукашенко подписал декрет о передаче власти в случае его гибели

09:18, 09 мая 2021
Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: lukashenkogov/vk.com

Глава Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет о том, что в случае гибели президента страны все государственные органы начнут работать в соответствии с распоряжениями Совета безопасности, который также вместе с губернаторами назначит выборы, говорится на официальном сайте лидера республики.

В документе отмечается, что в случае смерти руководителя государства вследствие покушения, теракта, внешней агрессии или иных насильственных действий все госорганы и их сотрудники «действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр». При этом в Белоруссии сразу введут чрезвычайное или военное положение, а Совбез определит перечень мер по их обеспечению.

Решения Совета безопасности обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению, — говорится в тексте.

Накануне Лукашенко заявил, что белорусские власти опубликуют новую информацию по делу о попытке государственного переворота, которая ужаснёт местных жителей. По его словам, люди, не погружённые в ситуацию, не воспринимают её всерьёз, потому что задержанные силовиками «старики и философы» не могли бы ничего совершить. Однако они и не собирались ничего делать.

Ранее сообщалось, что 17 апреля оперативники российской ФСБ задержали в Москве юриста, гражданина США и Белоруссии Юрия Зенковича и гражданина Белоруссии Александра Федуту. Их обвинили в том, что они планировали провести государственный переворот в Белоруссии 9 Мая и консультировались для этого с представителями США и Польши.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео