Лукашенко планирует расширить географию дружественных Белоруссии стран

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что собирается приложить все усилия для расширения географии дружественных республике стран.
Мы вступаем в эру глобальных геополитических потрясений. Будут приложены все усилия для того, чтобы различия во внешней политике не влияли на дружбу народов, которым суждено жить бок о бок на этой земле в сердце Европы <…>, — говорится в предвыборной программе Лукашенко, опубликованной газетой «Звезда».
Он отметил, что Белоруссия всегда была открыта для дружбы и сотрудничества, а также никогда не вмешивалась в дела других стран.
Кроме того, по словам Лукашенко, независимость республики дорого стоит, однако необходимо её сохранить и передать следующим поколениям.
В республике на 9 августа назначены выборы главы государства. В настоящее время идёт агитационная кампания. На пост президента наряду с действующим лидером Александром Лукашенко претендуют жена задержанного оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.
Как ранее писал NEWS.ru, Александр Лукашенко считает, что в ближайшие пять лет в стране нужно провести референдум по изменению конституции.
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