Лукашенко отреагировал на сообщения о возможной атаке «Вагнера» на Польшу Лукашенко опроверг сообщения о подготовке «Вагнера» к атаке на Польшу из Белоруссии

Фото: Пресс-служба Президента Республики Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг сообщения о подготовке ЧВК «Вагнер» к атаке на Польшу с белорусской территории, передает БелТА. Таким образом он прокомментировал сообщения о выдвижении отрядов ЧВК к границе. По словам главы государства, если перемещения были, то только для обмена опытом с белорусскими военными.

Вдруг, слышу недавно, взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек. Никаких отрядов ЧВК «Вагнер» в 100 человек сюда (к белорусско-польской границе) не перемещалось. А если перемещались, только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам, которые сосредоточены в Бресте и Гродно, — заявил Лукашенко.

Он добавил, что должен учить своих военных, «потому что армия, которая не воюет, — это наполовину армия».

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что бойцы ЧВК «Вагнер» приступили к обучению военнослужащих из состава территориальных войск республики. По данным ведомства, тренировки проходят на полигоне вблизи города Осиповичи в Могилевской области.Также в Минобороны Белоруссии рассказали о выработке дорожной карты по планам совместной работы вооруженных сил республики и бойцов ЧВК «Вагнер» на ближайшую перспективу.