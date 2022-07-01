Лукашенко открывает границу: полякам предложили дешёвые бензин и сигареты С 1 июля в Белоруссию смогут въезжать без виз жители всех соседних стран. Что стоит за неожиданным маневром главы республики?

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Александр Лукашенко

Белоруссия ввела для граждан Польши временный безвизовый режим с 1 июля до конца нынешнего года. Президент Лукашенко объяснил это стремлением поддержать «добрососедские отношения» с соседней страной — даже несмотря на то, что днём раньше Варшава завершила возведение вдоль границы с Белоруссией пятиметрового забора. Но на этот факт в Минске пока закрывают глаза. Государственные белорусские СМИ уже предлагают туристам из Польши изменить «заморские» маршруты летнего отдыха на свою республику: «пусть поляки приедут и сами всё увидят». О целях, которые может преследовать Лукашенко, вводя безвизовый режим для соседей из Евросоюза, — в материале NEWS.ru.

Границ без контрабандистов не бывает

В апреле Минск уже объявил безвизовый режим для граждан Литвы и Латвии. Таким образом, Белоруссия стала государством, снявшим визовые препоны для всех своих соседей — при этом в очень неспокойное время. За её южными рубежами продолжается специальная операция, отношения между европейскими соседями и Россией накалены до предела. В данном случае, как считают эксперты, верх взял экономический прагматизм, который в приграничье, как это часто бывает, имеет отчётливый контрабандный оттенок.

Белорусские власти пытаются расширить некоторые транспортные коридоры в Польшу и Прибалтику, заблокированные соседями частично из-за пандемии коронавируса, но главным образом — из-за антибелорусских санкций и прошлогоднего кризиса с мигрантами, отметил в беседе с NEWS.ru экс-сенатор белорусского парламента, медиаконсультант Александр Зимовский.

Новую визовую политику Минска можно условно обозначить как «бензин и сигареты». Даже в годы самых приязненных отношений Белоруссии с соседями самодеятельная контрабанда населением топлива и табачных изделий была основой приграничной серой экономики западных и северо-западных регионов Белоруссии и сопредельных стран. По контрабандным делам, бывало, сажали сразу скопом весь персонал некоторых региональных белорусских таможен. Не буду расписывать и так хорошо известные схемы, скажу лишь, что в основе лежит простая арифметика: в РБ бензин стоит 0,7 евро за литр, в Польше — 1,7 евро, в Литве — 2,065 евро, в Латвии — 2,07 евро. Поляки, литовцы и латыши затариваются бензином, оставляя в Белоруссии иностранную валюту, с которой здесь заметные проблемы. Александр Зимовский эксперт по Белоруссии

За день соседи из Евросоюза, по словам эксперта, могут сделать в белорусское приграничье несколько «ходок», особенно активны в этом бизнесе поляки. Аналогичная ситуация наблюдается с табачными изделиями и некоторыми продовольственными товарами. В целом граждане ЕС гораздо платёжеспособнее белорусского населения, потому им всегда рады в гостиницах, в общепите и в торговых точках. Хотя массового потока всё равно пока не ожидается, тем более что искусственные ограничители по-прежнему остаются. Например, МИД Польши не рекомендует своим гражданам ездить в соседнюю восточную страну в связи с «ростом напряжённости и событиями в регионе». Кроме того, каждый поляк, посещающий Белоруссию, обязан встать в своей стране на спецучёт в базе данных «Одиссей», заключил Александр Зимовский.

В Белоруссии понимают, что состоятельные жители Польши и стран Балтии привыкли к комфортным поездкам на далёкие морские и горные курорты. Свою страну минские власти пытаются предложить в основном соседям с невысоким достатком.

Есть ещё одна категория людей, для которой безвизовый режим окажется спасением, — это водители-дальнобойщики, рассказал NEWS.ru белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Безвиз облегчит судьбу водителям европейских большегрузных машин, которым очень стало сложно въезжать на территорию Белоруссии — в том числе из-за ответных санкций Минска. Движение грузов здесь всегда было интенсивным, но обеспечивать водителей визами очень сложно. Безвиз может ликвидировать торможение грузов. Возможна для бюджета и экономия в работе белорусских консульств в Польше, Литве и Латвии, где транспортники получают визы. Сотрудников белорусских дипломатических миссий в прошлом году из этих стран высылали, сотрудников консульств тоже стало меньше, — поведал политолог.

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«Подразнить Кремль» многовекторными жестами

Дмитрий Болкунец в своём Telegram-канале провёл анонимный опрос о целях введения безвиза для соседних стран ЕС. Почти половина респондентов посчитали, что это сделано для «обеспечения контрабанды грузов и обхода санкций». Но среди опрошенных оказались и сторонники политической версии — «подразнить Кремль». Болкунец считает эту версию «менее значимой»: в самой России действует безвизовый режим со многими странами. Ещё в 2017 году, например, был объявлен свободных въезд в Дальневосточный регион для граждан 18 государств.

И всё же без политических мотивов этот шаг Лукашенко, как и почти все его громкие идеи, обойтись не мог. Но в данном случае белорусский президент больше думает о себе, а не о реакции российского руководства. Заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин в беседе с NEWS.ru напомнил о давнем стремлении Лукашенко к многовекторной внешней политике.

Сейчас, конечно, реальная многовекторность уже отсутствует — для Запада Лукашенко стал совсем неприемлемой фигурой. Но он всё равно пытается, по крайней мере в публичном пространстве, позиционировать себя самостоятельным политиком, не полностью зависимым от России. Он показывает, что сам принимает решения. С Польшей у него плохие отношения с 2020 года, но он как бы показывает, что идёт полякам навстречу, демонстрируя позитив. Сейчас ходят разговоры о дальнейшей интеграции России и Белоруссии, чуть ли не объединении. Но Лукашенко не скрывает, что готов продолжать интеграцию в рамках заключённых в прошлом году соглашений, в которых много экономики, но нет политики. Он демонстрирует, что хочет сохранить свою власть, — полагает Алексей Макаркин.

По мнению эксперта, российское руководство не придаёт особого значения подобным попыткам «сближения с Западом» Александра Лукашенко. В Москве понимают, что он по многим причинам остаётся для США и Европы нетерпимой фигурой. Все его сигналы — о размещении ядерного оружия в Белоруссии, о безвизе с соседними странами ЕС — не воспринимаются серьёзно на Западе. Тем более что реальная зависимость Лукашенко от Москвы не ослабевает, а многовекторность для белорусского президента закончилась после выборов в августе 2020 года.

Открытость Белоруссии для соседей может положительно проявиться и в вопросе перемещения людей между Россией и Украиной. С 1 июля начал действовать визовый режим для въезжающих на территорию Украины россиян. Этим односторонним шагом Киев фактически закрывает шлагбаум на пути граждан РФ. Дипломатические миссии Украины в России не работают из-за разрыва отношений. Визы предлагают оформлять через посредническую фирму, но насколько этот вариант реалистичен, покажет только время. По мнению экспертов, в таких условиях у россиян могут появиться шансы получить визу в Белоруссии, в украинском консульстве. Не исключено, что предприимчивые белорусские власти вскоре и эту услугу поставят на пользу своему бюджету. Лукашенко имеет хороший опыт монетизации удобного для одних соседей политического, для других — географического положения Белоруссии.