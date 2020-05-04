Лукашенко оценил ситуацию с коронавирусом в стране как «нормальную»

https://static.news.ru/photo/e8e0b4c8-8dfd-11ea-a367-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о ситуации с коронавирусом в стране. По его словам, обстановка на территории государства «более-менее нормальная».

При этом Белоруссия полностью открыта: не были закрыты магазины, рестораны и кинотеатры. Такое заявление он сделал в ходе переговоров с молдавским коллегой Игорем Додоном, передаёт БелТА.

Мы же прошли и птичий, и свиной грипп, и атипичную пневмонию. Мы обучаем в вузах и готовим специалистов по этим направлениям, это дало нам возможность избежать пока плохого сценария. Не худшего, а плохого, — подчеркнул он.

Политик отметил, что после распада Советского Союза в стране не закрылась ни одна инфекционная больница. Также он оценил работу врачей, которые наработали опыт лечения COVID-19.

Поэтому если вы где-то читаете, что Лукашенко сошёл с ума и не то делает, не слушайте и не читайте. Мы не глупы, чтобы становиться в позу и демонстрировать свою крутизну. На здоровье людей этого никогда не сделаешь, — заключил белорусский лидер.

Ранее NEWS.ru писал, что количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в Белоруссии за сутки выросло на 784 — до 17 489. Из-за заболевания, вызванного COVID-19, скончались 103 пациента, в том числе четыре человека за последние сутки. Выздоровели и выписаны 3259 человек.

Темпы прироста новых случаев COVID-19 в Белоруссии — одни из самых высоких в европейском регионе. В ВОЗ подчеркнули, что причина заключается в отсутствии адекватных мер физического дистанцирования в стране.