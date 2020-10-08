«Сами вляпались»: Лукашенко объяснил всплеск коронавируса акциями протеста

https://static.news.ru/photo/2a430bfa-0955-11eb-ad9d-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Всплеск числа заражений коронавирусом в Белоруссии связан с протестными акциями, которые проходят в стране. Об том заявил президент республики Александр Лукашенко.

На совещании с представителями системы здравоохранения глава государства заявил, что наибольшая заболеваемость зафиксирована в Минске. По его мнению, статистику испортили уличные протесты, самые массовые из которых проходят в выходные дни.

Вместе с тем, подчеркнул политик, власти «ни в коем случае не собираются это использовать».

Они скоро сами поймут, куда они вляпались. Поэтому здесь нет никакой политики. Хотят ходить и болеть — пусть болеют, — заявил Лукашенко.

В Белоруссии уже два месяца продолжаются массовые акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

В качестве одной из мер политического урегулирования Лукашенко ранее назвал конституционную реформу. Как писал NEWS.ru, парламент республики уже начал приём предложений от граждан по внесению изменений в главный закон страны.