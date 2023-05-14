Лукашенко не явился на празднование Дня флага, герба и гимна Белоруссии

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не явился на церемонию празднования Дня флага, герба и гимна республики, проходящую днем 14 мая на Площади Государственного флага в Минске. Мероприятие транслировалось на YouТube-канале СБ ТВ. Вместо белорусского лидера поздравление зачитывал премьер-министр страны Роман Головченко. Причины неявки Лукашенко на мероприятие не сообщаются.

Стоит отметить, что на своем сайте Лукашенко поздравил граждан Белоруссии с Днем флага, герба и гимна.

Ранее белорусский лидер во время своего визита в Москву 9 мая на парад Победы пропустил неофициальный завтрак в Кремле. Ряд СМИ сообщили, что отсутствие Лукашенко может быть связано с его плохим самочувствием. Сам белорусский лидер никак не комментировал эти слухи.

Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Лукашенко не смог посетить неофициальный завтрак после окончания парада Победы на Красной площади, поскольку сразу же улетел в Минск. По его словам, белорусский лидер объяснил это тем, что должен был участвовать в праздничных мероприятиях на родине. Представитель Кремля при этом отказался говорить о состоянии здоровья Лукашенко. Парад Победы в Минске провел министр обороны республики Виктор Хренин.