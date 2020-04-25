Лукашенко назвал коронавирус божьей карой

https://static.news.ru/photo/e9120776-86e1-11ea-b212-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

Мировая эпидемия коронавируса — это божье наказание людям. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Причиной этого стали неправедные дела и плохое отношение к природе, отметил он.

Я когда-то сказал, что Он увидел, что мы безобразно относимся к экологии, к образу жизни, который у нас совсем не соответствует тем критериям, которые должны быть, и ударил нас по голове, — цитирует белорусского лидера ТАСС.

Лукашенко добавил, что в стране пытаются если не выровнять ситуацию, то хотя бы «защитить себя и своих близких этими шагами».

Так, власти республики временно запретили экспорт ряда товаров медицинского назначения, в том числе аппараты искусственной вентиляции лёгких и средства индивидуальной защиты.

Тем не менее президент по-прежнему считает, что сейчас нет необходимости в дополнительных ограничениях вроде карантина или режима самоизоляции. В стране официально работают предприятия и транспорт, массовые мероприятия не отменены.

Сам же политик, как писал NEWS.ru, отправился сажать молодые деревья на территории национального парка «Припятский» в рамках республиканского субботника. Там он и высказал своё мнение о божьей каре для людей.