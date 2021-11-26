Лукашенко назвал количество беженцев, находящихся в Белоруссии

В Белоруссии, помимо жителей лагеря, расположенного в транспортно-логистическом центре, находятся около двух-трёх тысяч беженцев из стран Ближнего Востока. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, общаясь с беженцами рядом с пунктом пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе. Его слова приводит агентство БелТА.

По нашим подсчётам, на территории Беларуси, кроме этого двухтысячного лагеря, около двух-трёх тысяч беженцев из ваших стран. Но это очень приблизительные цифры, — сказал Лукашенко.

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Ранее президент Белоруссии заявил, что США используют тему миграционного кризиса на границе Белоруссии и Евросоюза, чтобы развязать войну руками поляков, прибалтов и украинцев и «приблизиться к Москве», в чём американцам очень сильно мешает Белоруссия. По его мнению, Штаты «любят воевать чужими руками», предпочитая наблюдать за происходящим со стороны, поставляя участникам конфликта оружие и провоцируя падение экономики.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.