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Лукашенко: мир стоит на пороге неконтролируемой гонки вооружений

13:00, 02 декабря 2020 12
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об угрозе неконтролируемой гонки вооружений в мире. Он также высказал обеспокоенность наращиванием военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ.

Обостряются самые опасные явления, а именно военное противостояние между мировыми центрами силы. Серьёзную обеспокоенность вызывает наращивание военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ, — сказал Лукашенко, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Глава республики подчеркнул, что под прицелом военной активности находятся не только национальные интересы Белоруссии. В связи с этим белорусский лидер напомнил про заявления НАТО о разработке «некоей новой стратегической концепции».

Полагаю, уже всем ясно, против кого и чего она будет направлена, — подчеркнул Лукашенко.

Как писал NEWS.ru, выступая на саммите стран — членов организации, президент России Владимир Путин охарактеризовал обстановку в странах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), отметил, что она складывалась не без проблем. Он пояснил, что речь идёт о послевыборных событиях в Белоруссии, вооружённом конфликте в Нагорном Карабахе и внутриполитической ситуации в Киргизии.

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