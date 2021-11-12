Лукашенко: Минск заинтересован в получении «Искандеров»

Белоруссия рассчитывает получить российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». Они нужны республике на западном и южном направлениях. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью российскому журналу «Национальная оборона».

«Искандер». <...> Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят. Это — 500 километров дальность пуска, потому что наш «Полонез» — до 300 километров, — объяснил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что республика тоже располагает хорошим и высокоточным оружием, однако для того, чтобы оснастить войска по-настоящему новой техникой, Белоруссии нужна помощь России. Лукашенко напомнил о том, что страну могут «накрыть ракетами», и призвал быть к этому готовыми.

Но наземную операцию они никогда не проведут в Беларуси — мы к этому готовы, у нас есть силы специальных операций. <...> Нам надо уметь воевать против той техники, которая к нам придёт, — заключил глава государства.

Ранее президент Белоруссии признался, что у него очень тёплые, даже братские отношения с российским лидером Владимиром Путиным. В качестве примера «братских» отношений Лукашенко привёл тот факт, что говорит с Путиным только на «ты».