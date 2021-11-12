Мы пришли с самого низа: Лукашенко об отношениях с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что у него очень тёплые отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Их даже можно назвать братскими. Он в интервью российскому журналу «Национальная оборона» подчеркнул, что они одинаково воспринимают реальную действительность. По его словам, они пришли с самого низа.

Белорусский лидер отметил, что говорит с Путиным только на «ты». При этом он заметил, что они обладают одним общим качеством. Политики способны «перемалывать эту действительность и делать соответствующие выводы».

Мы, когда сидим за столом, я говорю: «Слушай, я вот иногда думаю, почему мы практически одинаково воспринимаем реальную действительность?» Философским языком говоря... Я говорю: «Ты дворовый, а я уличный. То есть мы пришли оттуда, с самого низа». Он говорит: «Точно». Ты, говорю, во дворике в этом вырос. Он мне часто рассказывает. А я, говорю, вырос на улице. За мной некогда было кому-то смотреть. Отца не было, мать работала с утра до ночи. Сутками работала. И я на улице фактически вырос. И мы увидели эту жизнь. У нас были одни ценности. И у него, и у меня. Мы на них выросли. Поэтому мы одинаково воспринимаем эту действительность, — подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, глава Белоруссии высоко оценил российских руководителей, у которых можно многому научиться.

Лукашенко неоднократно говорил о том, что Белоруссия никогда не поссорится с Россией. Сам он ценит отношения с Путиным и называет их дружескими. В 2018 году президент Белоруссии рассказал, что главы двух государств никогда не смогут надоесть друг другу.