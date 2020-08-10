Лукашенко: Интернет в Белоруссии отключают из-за рубежа

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны не причастны к перебоям с доступом в Интернет, наблюдавшимся в белорусских городах в день выборов 9 августа и в ночь после них.

Как передаёт БелТА, в беседе с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым Лукашенко сообщил, что Интернет отключают «из-за границы» с целью «вызвать недовольство у населения».

Кому-то неймётся, призывают выходить на улицы. <...> Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идёт эта блокировка. Поэтому, если Интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы, — рассказал президент Белоруссии.

Лукашенко добавил, что на Белоруссию «гибридно действуют по всем направлениям» некие силы, и пообещал справиться с этим давлением.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно предварительным данным, опубликованным ЦИК страны, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов в свою поддержку, его главный соперник Светлана Тихановская — около 10%. Сразу после выборов в стране начались масштабные акции протеста, силовики применяли против недовольных обнародованными итогами выборов граждан спецсредства, включая светошумовые гранаты и резиновые пули. Как минимум 200 человек из числа манифестантов были задержаны, данные о пострадавших разнятся.

Как сообщал NEWS.ru, Лукашенко заявил, что в акциях протеста принимали участие граждане нескольких государств, в том числе и России.