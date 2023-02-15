Лукашенко и война

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

На пятницу, 17 февраля, запланирован очередной визит Александра Григорьевича в братскую и щедрую Россию. Самое удивительное, что изначально источником информации о таком блиц-приезде была белорусская сторона. И такой анонс, видимо, слегка застал Москву врасплох. Поскольку далеко не все детали были окончательно согласованы.

Не исключено, что сам Лукашенко преднамеренно таким образом и в своем известном напористом стиле поставил союзника перед фактом. Тем более на днях белорусский лидер решительно обратился ко всем членам ОДКБ, заявив, что придется определить свое отношение к ситуации на Украине и «отсидеться не получится». Правда, сам Лукашенко так сих пор официально не признал Крым частью России и обещанный визит на чудный полуостров так и не совершил. А прошлой весной на встрече с работниками госбезопасности прямо говорил, что для белорусов нет никакой необходимости вмешиваться в этот конфликт. Недаром, надо полагать, сам Зеленский, если верить Александру Григорьевичу, предлагал соседям заключить некий пакт о ненападении.

Но сейчас вполне можно предположить, что в ходе своего визита Лукашенко и собирается окончательно публично определиться, то есть занять еще более решительную позицию в поддержку действий России, не допускающую никакой двусмысленности. Тем более что в последнее время он получал в свое распоряжение все то, о чем прежде мог только мечтать. Любые вооружения, включая «Искандеры». Да и совместные маневры российских и белорусских вооруженных сил выглядели впечатляюще.

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Между тем на Белоруссию действительно усилили внешнее разноплановое давление. Постоянно муссируются сведения о секретных планах якобы готовящегося удара с белорусской территории на запад Украины с тем, чтобы отрезать действующую украинскую армию от путей снабжения натовскими оружием и боеприпасами. Особенно такие страхи раздуваются сейчас, когда на подходе столь вожделенные в Киеве немецкие «Леопарды» и системы ПРО «Пэтриот». Поэтому командующий ВСУ генерал Залужный уверяет и западных покровителей, и президентский офис, что держит на всякий случай в районе Житомира двадцатитысячную группировку, основу которой составляют солдаты, прошедшие подготовку и боевое слаживание в Англии.

Понятно, что силы эти отвлекаются от линии фронта и не смогут принять участие в весеннем требуемом в Вашингтоне наступлении. Так что Лукашенко смело может говорить о белорусском вкладе в успех СВО.

Понятно, что заявленный визит напрямую связывают и с финальной частью подготовки президентского послания. Притом, что с этой работой сейчас связывают чуть ли не каждое значимое событие в стране и мире. Более того, некоторые оптимисты дают намеками понять, что именно сейчас может случиться качественный прорыв в деле реального формирования Союзного государства. Что и будет отражено в выступлении Владимира Путина.

Однако опыт прошлых многочисленных визитов Александра Григорьевича, которые он обычно сопровождает эмоциональными заявлениями о перспективах межгосударственного сотрудничества, позволяет, скорее, думать, что белорусский лидер приедет в поиске дополнительной финансовой поддержки, учитывая, что Белоруссия повергается западным санкциям и несет соответствующие издержки, связанные с усилением оборонной мобилизации ресурсов.

Впрочем, позитивен сам факт его визита на фоне пассивности остальных наших союзников — членов ОДКБ, которые пока никак не отреагировали на жесткое обращение Лукашенко.