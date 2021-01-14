Лукашенко: Белоруссия не заслужила удушающих санкций

https://static.news.ru/photo/a1e2ea62-5717-11eb-9ce0-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Белоруссия не заслуживает введения против неё удушающих санкций, считает президент республики Александр Лукашенко. Политик отметил, что на страну продолжают давить и перекрывать ей кислород.

Это уже, наверное, третий или четвёртый этап в удушении экономики [Белоруссии] и нашей государственности. Надо смотреть на мир шире. Клином свет на Евросоюзе не сошёлся, — добавил лидер во время встречи с председателем Национального банка Павлом Каллауром.

Руководитель РБ обратил внимание: любое санкционное давление — это «чисто политические вещи», передаёт портал БелТА.

Комментируя ситуацию в банковской сфере, Лукашенко выразил Каллауру благодарность за то, что в нынешнее сложное время удалось держать ситуацию стабильной.

В других государствах банковская система просто рушилась. Мы не просто удержали ситуацию, но она более-менее способствует функционированию нашей экономики, — заявил президент РБ.

Политик добавил, что кредитные организации должны ориентироваться на помощь реальному сектору экономики и соблюдать при этом разумный баланс без «воздушных денег». Накануне Лукашенко утвердил поправки в административное законодательство республики, предусматривающие ответственность за использование запрещённой символики. Так, граждане страны могут быть оштрафованы на 580 белорусских рублей (примерно 16,5 тысячи рублей РФ) за вывешивание на балконах красно-бело-красных флагов. Организациям за демонстрацию протестной атрибутики будет грозить штраф в размере 1740 белорусских рублей (порядка 49,5 тысячи в российском эквиваленте).

В республике с начала августа 2020 года продолжаются протестные акции. Поводом для них послужили итоги президентских выборов, согласно которым Лукашенко в очередной раз одержал победу в борьбе за пост главы государства. Протестующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы. Они требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.

Ранее NEWS.ru писал, что в Белоруссии будут судить жителя Гродненской области за то, что он развешивал на остановках транспорта чучела в форме сотрудников милиции. Кроме того, он раскрасил несколько десятков деревьев, растущих вдоль автодороги, в цвета используемого оппозицией флага. Ему вменяется публичное оскорбление власти и злостное хулиганство.