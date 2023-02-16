Литва закрыла погранпереходы с Белоруссией: осталась ли Россия без экспорта Вильнюс ударил в том числе и по своим бизнесменам, ограничив в одностороннем порядке передвижение через белорусскую границу

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Литва прекратила взаимодействие с Белоруссией по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу. Решение принято Вильнюсом в одностороннем порядке, сообщил белорусский Госпогранкомитет. Уже в четверг на границе заметно увеличилась очередь из автомобилей. Вдобавок литовские власти в тот же день закрыли железнодорожный погранпереход Беняконе — Стасилос. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал эти действия «экономической провокацией» и пообещал дать ответ.

Закрытие железнодорожного пограничного перехода литовские власти объяснили его модернизацией. До конца 2024 года там рассчитывают установить систему рентген-контроля. Такая система уже функционирует на другом железнодорожном пограничном пункте пропуска Гудогай — Кяна. Она позволяет проводить таможенные процедуры в кратчайшие сроки, не останавливая движение поездов. Литовская сторона предложила Минску отправлять поезда через этот пункт, отметив, что его пропускная способность подходит для нынешних грузовых объёмов.

Фото: Darius Mataitis via www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press

Однако одностороннее прекращение взаимодействия с таможенными и пограничными службами Белоруссии на автомобильном пункте пропуска литовская сторона никак не объяснила. И, судя по резкому заявлению Александра Лукашенко, официальный Минск воспринял пограничные действия Вильнюса как враждебные.

С экономической точки зрения они постоянно провоцируют. Переносят ответственность на меня. Вот они закрыли пункты пропуска. Это что такое? Это экономическая провокация. Значит, торговли нет, нет экономики. И вот постепенно они эти провокации устраивают. Просто провоцируют нас. Ну до поры до времени. Сейчас мы думаем о том, как на это ответить. Приняты решения. Ответим мягко сначала. Не поймут — усилим. У нас достаточно для этого рычагов, — сказал белорусский президент на встрече с иностранными журналистами в четверг.

Наряду с упреками Лукашенко продемонстрировал контраст в межгосударственных отношениях между Белоруссией и Литвой. В ответ на «враждебную и лживую политику по отношению к нашей стране» литовских властей белорусский лидер поздравил в четверг народ Литвы с национальным праздникам — Днём восстановления государства. Он подчеркнул, что для граждан этой страны Минск оставляет безвизовый въезд на 2023 год.

Эксперты объясняют пограничные «враждебные решения» Вильнюса как борьбу литовских властей со своими компаниями, которые экспортируют продукцию в Россию. Литовские журналисты обнаружили более 260 таких фирм, пишет информагентство Baltnews. Глава Вильнюсской ассоциации промышленности и бизнеса Сигитас Бесагирскас потребовал обнародовать их названия. В литовском сейме пообещали разобраться, потому что, по словам спикера Лауринаса Кащюнаса, те, кто торгует с Россией, «несёт моральное бремя».

Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Торгово-экономические отношения с Россией в странах Балтии сохраняет не крупный государственный, а частный бизнес, отметил в беседе с NEWS.ru главный редактор Baltnews Андрей Стариков.

На российский рынок завязаны наши русскоязычные люди в этих странах. Несмотря на давление со стороны властей, они берегут наработанные логистические цепочки. Перестроиться на новые рынки им почти невозможно. В санкционных условиях, конечно, логистика сильно подорожала, поскольку появились посредники. Но, судя по литовской статистике, в 2022 году товарооборот с Россией не упал, несмотря на санкции, — отметил собеседник интернет-издания.

По данным Старикова, бизнесмены из Литвы везут в Россию, как правило, продукты питания, алкоголь, текстиль. Из Европы они доставляют в РФ электронику. До крупных столичных торговых сетей им добраться сложно, но в небольших магазинах близлежащих российских городов, например в Пскове, этих товаров достаточно. Для России литовские объёмы незначительны, но для Литвы существенны, к тому же эта торговля даёт жителям страны рабочие места.

Попадают в Россию товары из Литвы и через Белоруссию, — продолжает Андрей Стариков. — После введения безвиза для стран Балтии в Белоруссию резко увеличился поток въезжающих. Только с начала нынешнего года, по данным Минска, из Литвы въехали более 200 тысяч человек! Многие из них ввозили товары, пусть даже не столь большими партиями. В ответ на закрытие пунктов пропуска литовскими властями Москва и Минск, напротив, должны поощрять торговлю этих людей.

Экономисты отмечают странную ситуацию с экспортом из Евросоюза в РФ в 2022 году: он обвалился на 47 %, а из ЕС в СНГ экспорт вырос на 48 %. Белоруссия стала одними из основных ворот в Россию для западных товаров. Общий товарооборот России и Белоруссии за год увеличился на 10%. Белоруссия попала в пятёрку ключевых торговых партнёров Москвы.

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Но утверждать, что основная часть товаров, предназначенных для РФ, попала в Белоруссию из Литвы, нельзя, заявил NEWS.ru экс-сенатор белорусского парламента, политолог Александр Зимовский.

Никакие товары в Россию через Белоруссию из Европы не идут в таких объемах, какие можно было бы считать статистически и экономически значимыми. Что касается литовской границы, то проблем нет на ней в связи с односторонним прекращением движения грузоперевозчиков. ЕС давно запретил белорусским автотранспортным операторам въезд на свою территорию, в том числе для перевозки транзитных грузов, — сказал экс-сенатор.

Как напомнил Зимовский, соглашение о приграничном сотрудничестве с Белоруссией, которое денонсировала Литва, вообще не имело межгосударственного характера. Уровень документа был столь незначителен, что подписывали его в 2006 году в Паланге даже не министры, а старшие клерки литовского и белорусского внешнеполитических ведомств. Такие бумаги пачками визируются во время всяких межмидовских консультаций, отметил собеседник NEWS.ru.

Резкая реакция на закрытие пограничных пунктов пропуска президента Лукашенко, судя по всему, имеет под собой политические основания. Не исключено, что белорусский президент накануне встречи с Владимиром Путиным лишний раз громко решил подчеркнуть, что тоже страдает от Запада. Как часто повторяет Лукашенко, «мы с Россией в одном окопе», после чего обычно ставит перед Кремлём вопрос о новой финансовой помощи.