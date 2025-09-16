Лазерное оружие, боевые роботы: фото с учений РФ и Белоруссии «Запад-2025»

Совместные стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2025» на полигоне Борисовский в Минской области

В Белоруссии на полигоне Борисовский прошел показательный этап совместных российско-белорусских военных учений «Запад-2025». В соответствии с легендой противник (условная коалиция государств) не смог устроить Майдан в Республике Полесье и решил на нее напасть. Помощь в отражении атаки оказала Восточная Республика.

На полигоне было продемонстрировано уничтожение дронов лазерной пушкой и показана работа боевых роботов «Адунок-М24», оснащенных средствами РЭБ, а также стрелковым и гранатометным вооружением. Они выполнили роль поддержки штурмовых групп пехоты при освобождении населенного пункта от условного противника, а также эвакуировали «раненых».

Кроме того, войска продемонстрировали современную тактику, выработанную в ходе СВО, в частности, танковую стрельбу с закрытых позиций. Танкисты ВС РФ и Белоруссии стреляли по позициям условного противника «навесом», вне пределов видимости целей, по заранее разведанным координатам.

Это позволило вести непрерывное огневое поражение и минимизировать потери благодаря постоянной смене позиций и циклической работе боевых машин.

Как проходят учения «Запад-2025» — в фотогалерее NEWS.ru.