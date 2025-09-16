Лазерное оружие, боевые роботы: фото с учений РФ и Белоруссии «Запад-2025»
Совместные стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2025» на полигоне Борисовский в Минской области
Фото: МО/ТАСС
В Белоруссии на полигоне Борисовский прошел показательный этап совместных российско-белорусских военных учений «Запад-2025». В соответствии с легендой противник (условная коалиция государств) не смог устроить Майдан в Республике Полесье и решил на нее напасть. Помощь в отражении атаки оказала Восточная Республика.
На полигоне было продемонстрировано уничтожение дронов лазерной пушкой и показана работа боевых роботов «Адунок-М24», оснащенных средствами РЭБ, а также стрелковым и гранатометным вооружением. Они выполнили роль поддержки штурмовых групп пехоты при освобождении населенного пункта от условного противника, а также эвакуировали «раненых».
Кроме того, войска продемонстрировали современную тактику, выработанную в ходе СВО, в частности, танковую стрельбу с закрытых позиций. Танкисты ВС РФ и Белоруссии стреляли по позициям условного противника «навесом», вне пределов видимости целей, по заранее разведанным координатам.
Это позволило вести непрерывное огневое поражение и минимизировать потери благодаря постоянной смене позиций и циклической работе боевых машин.
Как проходят учения «Запад-2025» — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин (слева) и заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров во время совместных стратегических учений вооруженных сил «Запад-2025» на полигоне Борисовский в Минской области
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: МО РФ
Фото: МО РБ
Фото: МО РБ
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru