Лавров заявил о привлечении ЮНЕСКО к восстановлению памятников в Карабахе

https://static.news.ru/photo/b1016334-24db-11eb-8b46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Восстановление памятников культуры в Нагорном Карабахе требует привлечения ЮНЕСКО. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Будем привлекать ЮНЕСКО к тому, чтобы символы культурного наследия восстанавливать и обеспечивать уважительное к ним отношение. Будем привлекать Международный комитет Красного Креста, управление верховного комиссара (ООН) по делам беженцев, чтобы помочь людям вернуться к своим очагам, обустроить эти очаги и наладить нормальную жизнь, — цитирует ТАСС российского министра.

Как сообщал NEWS.ru, Сергей Лавров опроверг информацию об отправке турецких миротворцев в Нагорный Карабах. Министр подчеркнул, что граница мобильности военных из Турции будет ограничена мониторинговым центром в Азербайджане.

Лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения, армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Также в зону конфликта будет введён российский миротворческий контингент.