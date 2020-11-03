Лавров заявил о необходимости внешнего контроля над перемирием в Карабахе

https://static.news.ru/photo/09b725c0-1de0-11eb-af7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tofik Babayev/Global Look Press

Ситуация в Нагорном Карабахе не оставляет равнодушной Россию, которая переживает из-за боевых действий между двумя дружественными ей народами. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, эту проблему давно необходимо решать исключительно политико-дипломатическим путём.

Глава МИД отметил важность достижения перемирия. При этом, по его словам, его сложно добиться без действенных мер контроля. Лавров перечислил несколько опций сохранения мирной ситуации в зоне конфликта.

Есть варианты задействования различных электронных средств контроля, горячей линии между Ереваном и Баку, наблюдателей под эгидой ОБСЕ, проведения операций с участием военных контингентов. <...> Работа в этом направлении продолжается, в том числе в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ. Главное — любой механизм должен быть приемлем сторонами и предполагать возможность скорейшего развёртывания, — приводит слова министра «Коммерсант».

Лавров подчеркнул, что президенты стран Минской группы — России, Франции и США — чётко высказались в пользу политического урегулирования ситуации. Он добавил, что Россия не поддерживает позицию допустимости военного решения проблемы. Глава МИД РФ также добавил, что существуют предложения об изменении переговорного формата при обсуждении вопроса Нагорного Карабаха.

Ранее NEWS.ru приводил заявление Минобороны Азербайджана об уничтожении командира 77-го отдельного бронетанкового батальона ВС Армении подполковника Нельсона Акопджаняна. Он был убит в ходе боевых действий на Агдеринском направлении фронта.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Глава Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.