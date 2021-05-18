Лавров заявил о роли России в решении пограничного вопроса Баку и Еревана

https://static.news.ru/photo/7d9ddd2c-b862-11eb-a233-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия могла бы стать посредником в ходе обсуждения вопросов демаркации границы между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова передаёт ТАСС.

За минувшие дни Азербайджан и Армения несколько раз проводили переговоры по урегулированию ситуации. Последние состоялись 16 мая при посредничестве России.

Лавров по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, прошедших 18 мая, подчеркнул, что Москва предлагает посодействовать Армении и Азербайджану в вопросе урегулирования ситуации на границе в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, работа руководителей внешнеполитических ведомств ОДКБ в неформальном режиме уже началась.

Мы рассмотрели просьбу наших армянских коллег и в соответствии с этой просьбой обсудили ситуацию в отношениях между Ереваном и Баку. По предварительной договорённости со сторонами РФ предложила оказать содействие вначале для делимитации и демаркации границы, выступив с инициативой о создании для этой цели совместной армяно-азербайджанской комиссии, в которой Россия могла бы принять участие в качестве консультанта, если хотите, посредника, — подчеркнул Лавров.

Ранее сообщалось, что Россия готова оказать Азербайджану и Армении содействие в урегулировании напряжённости на границе. Но это произойдёт только в случае, если стороны сами попросят РФ, заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко.