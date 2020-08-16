«Кто хочет – пусть работает»: Лукашенко высказался о забастовках на заводах

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Переизбранный 9 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался относительно забастовок рабочих на нескольких заводах в стране, которые считают результаты голосования сфальсифицированными. По словам главы государства, никто не сможет заставить работать тех, кто не хочет этого делать.

Масштабные забастовки продолжаются по всей стране. Рабочие массово останавливают производство на крупнейших заводах. Среди них и Минский завод колёсных тягачей. Предполагается, что утром 17 августа именно туда прибыл президент. Во время данного визита Лукашенко и высказал своё мнение о забастовках.

По словам главы государства, он осведомлён, что многие рабочие «бродят».

Кто хочет работать — пусть работает, не хотят — мы их не заставим. 150-200 сотрудников погоды не делают, — цитирует Лукашенко РИА Новости.

С 9 августа в Белоруссии проходят несанкционированные акции протеста. Демонстранты недовольны итогами президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Силовики разгоняют протестующих с помощью слезоточивого газа, резиновых пуль и других спецсредств. В стычках пострадали десятки человек, задержаны более шести тысяч митингующих.

Ранее стало известно о забастовках при участии рабочих БелАЗа, МАЗа и ряда других предприятий. Они настаивали на отставке действующей власти, проведении честных выборов, освобождении политзаключённых, прекращения насилия.

Как ранее писал NEWS.ru, телеканал «Беларусь 1» уже пару часов в понедельник, 17 августа, выдаёт в эфир вчерашние выпуски новостей. Часть сотрудников присоединилась к забастовке.

Трансляции помечены значком «повтор». Между тем, согласно программе, сейчас должен идти художественный фильм. Кроме того, в какой-то момент, когда должен был идти утренний эфир, камера показала пустую студию без ведущих.