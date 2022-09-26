Крупный банк Таджикистана приостановил обслуживание карт «Мир» Душанбе Сити Банк прекратил обслуживание электронных карт «Мир»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Таджикистане Душанбе Сити Банк остановил обслуживание карт «Мир» в банкоматах и POS-терминалах, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. Отмечается, что руководство банка приняло такое решение на фоне технических неполадок в работе российской платежной системы.

С минувшей субботы «Душанбе Сити Банк» отмечает технические неполадки в работе с российской платежной системой «Мир», на данный момент карты платежной системы «Мир» не обслуживаются в банкоматах и РОS-терминалах «Душанбе Сити», — сказано в сообщении.

Помимо Душанбе Сити Банка карты «Мир» на территории страны обслуживает Сбербанк Таджикистана (Амонатбанк).

В середине сентября два частных турецких банка, Is bankasi и Denizbank, заявили о приостановке обслуживания карт «Мир» из-за угроз США ввести санкции за поддержку России. Сейчас карты «Мир» в Турции принимают банки Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank.

До этого сообщалось, что Узбекистан приостановил обслуживание карт «Мир». Причиной названы «технические процедуры». При этом кобейджинговые карты UZCARD — «Мир» работают в штатном режиме в инфраструктуре ПС UZCARD на территории Узбекистана.