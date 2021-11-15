Кремль заступился за Лукашенко на фоне миграционного кризиса

В Кремле считают неправильным возлагать вину за миграционный кризис на президента Белоруссии Александра Лукашенко. В свете этой проблемы почему-то никто не собирается вспоминать об общеевропейских идеалах гуманизма и судьбах беженцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Песков отметил, что Россия готова помогать разрешению миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран Евросоюза как переговорщик. Он выразил надежду на скорые прямые переговоры между президентом России Владимиром Путиным, белорусским лидером Александром Лукашенко и временно исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель.

Давайте не забывать о разговорах президента Путина с исполняющей обязанности канцлера ФРГ и после этого контактах с президентом Лукашенко. Собственно, после этого президент Путин высказывал надежду на то, что состоятся прямые контакты, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также прокомментировал высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что действия Лукашенко направлены на отвлечение внимания от действий России на границе с Украиной.

Это неверная трактовка ситуации с миграционным кризисом на белорусско-польской границе... Заявление в корне, в корне неверное, и мы с ним не согласны, — подытожил Песков.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

11 ноября в МИД Польши оценили количество прибывших в Белоруссию мигрантов с целью последующего транзита в Евросоюз в 15–20 тысяч человек. При этом, по данным ведомства, четыре-пять тысяч из них уже находятся у границы.

Ранее Лукашенко пообещал жёсткий ответ в случае принятия Европейским союзом новых санкций в отношении Минска. Он отметил, что в адрес страны звучат обвинения якобы в развязывании миграционного кризиса.