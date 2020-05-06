Песков: Кремль обеспокоен белорусским методом борьбы с пандемией

https://static.news.ru/photo/fddd8064-8f91-11ea-81c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/Global Look Press

В Кремле рассчитывают, что различные методы противодействия эпидемии коронавируса, которые применяются в России и Белоруссии, не приведут к взрывному росту заболеваемости. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вместе с тем отметил он, российская сторона обеспокоена этой ситуацией «в целом».

Нельзя проходить эту ситуацию без опасений. Опасения абсолютно взаимные. Эта ситуация нелинейная, экстраординарная, доселе невиданная, — цитирует Пескова «Интерфакс».

Несколькими днями ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что у страны «свои методы и свой путь преодоления этого несчастья». Он заверил, что власти ведут постоянный мониторинг ситуации и не станут рисковать здоровьем граждан. Тем не менее, в республике официально не стали ограничивать работу предприятий и продолжают подготовку к параду Победы 9 мая.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко заявил, что эпидемическая обстановка на территории государства «более-менее нормальная». Он также обратил внимание на то, что Белоруссия после распада СССР не закрыла ни одну инфекционную больницу.